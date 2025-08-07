В Москве прошла церемония прощания с комментатором Александром Гришиным

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным состоялась в Москве. Ее посетили члены семьи и коллеги комментатора, а также спортсмены и тренеры, сообщает ТАСС.

5 августа на станции «Битца» в Московской области Александра Гришина сбил электропоезд в момент перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Ему было 47 лет. Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту гибели комментатора не будут возбуждать уголовное дело.

Александр Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году. С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале». Он работал на пяти Олимпиадах, а также освещал чемпионаты мира и Европы по футболу.

Таисия Орлова