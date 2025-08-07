ТАСС: Киев отказался обменять тысячу рядовых военнослужащих ВСУ без офицеров

Власти Украины вычеркнули из списков на обмен 1 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщил неназванный источник ТАСС. Накануне об отказе Киева от обмена такого числа пленных заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

По словам собеседника ТАСС из военно-дипломатических кругов, среди этой тысячи военнопленных ВСУ нет ни одного офицера. Около 70% из них - солдаты и матросы, утверждает источник агентства.

Владимир Мединский заявил в среду, что из-за отказа украинской стороны принять еще 1 тыс. пленных в рамках обмена «2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался». Последний на данный момент обмен военнопленными состоялся во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля.

