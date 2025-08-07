Депутат Кошелев: в Самаре долгие годы не решали проблему обманутых дольщиков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев прокомментировал реакцию главы СК России Александра Бастрыкина на нарушение прав участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Ленинской в Самаре. Депутат напомнил, что «решение вопроса обманутых дольщиков годами затягивалось прошлым правительством региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отметил господин Кошелев, за достройку объекта в 2004 и в 2009 годах дважды боролись недобросовестные компании ООО «Патио» и ООО «Самарское бюро инвестирования строительства». Однако по итогам их работы появлялись новые обманутые дольщики. Ситуация изменилась в феврале 2023 года после обращения депутата Госдумы. Генеральная прокуратура взяла под контроль вопрос восстановления прав обманутых дольщиков, а за ненадлежащий прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства при завершении строительства дома, несвоевременное принятие мер реагирования начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства самарской прокуратуры был привлечен к ответственности.

Парламентарий добавил, что будет держать данный вопрос на контроле, «чтобы люди получили свое новое комфортное жилье».

Андрей Сазонов