Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, Александру Бастрыкину поступило обращение в интересах участников долевого строительства многоквартирного дома на ул. Ленинской. В 2004 году руководство центра «Прогресс» заключило с ООО «Патио» соглашение на возведение здания для работников предприятия и других граждан. До сих пор здание не введено в эксплуатацию, а подрядная организация ликвидирована.

Деньги, внесенные дольщиками, «частично похищены представителями фирмы». Права на достройку объекта передавались другой компании, но работы так и не завершили. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева