Чиновник из администрации Салехарда оштрафован за проигнорированную жалобу

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) чиновника из администрации Салехарда оштрафовали на 5 тыс. руб. за оставленное без ответа обращение жителя, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что предприниматель направил письменное обращение в департамент строительства, архитектуры и земельных отношений. Оно касалось вопросов по поводу задержки результатов оказанной муниципальной услуги и по другим причинам. Однако департамент не предоставил ответ в установленные сроки.

В связи с этим в отношении начальника департамента прокуратура возбудила административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФпорядка рассмотрения обращений граждан).

Напомним, в мае в Салехарде руководителя управления местной администрации оштрафовали за игнорирование обращения жительницы. В прокуратуре установили, что в декабре 2024 года она подала заявление о реализации права на жилище, но не получила ответа.

Ирина Пичурина