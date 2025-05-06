Чиновника из Салехарда оштрафовали за проигнорированное обращение

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) руководителя управления местной администрации оштрафовали за игнорирование обращения жительницы, сообщили в прокуратуре Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В прокуратуре установили, что в декабре 2024 года пожилая жительница города подала заявление о реализации права на жилище, но не получила ответа — после этого городской прокурор возбудил административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд удовлетворил требования прокуратуры и оштрафовал чиновника. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Кроме того, нарушение было устранено и заявительнице направили ответ.

Напомним, в марте Югорская межрайонная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) привлекла к административной ответственности заместителя главы Советского района за долгий ответ на обращение.

Ирина Пичурина