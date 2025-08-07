Шойгу: укрепление стратегического партнерства с Индией первостепенно для России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг, 7 августа, встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Открывая встречу, Сергей Шойгу напомнил, что «Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы». «Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня», — заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Сергея Шойгу, между Россией и Индией эффективно функционирует многоуровневый доверительный диалог. «В его основе — регулярные контакты президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Важно определиться со сроками очередных полноформатных переговоров наших лидеров», — отметил секретарь Совбеза РФ.

В июле 2024 года Нарендра Моди посетил Россию, и теперь ожидается, что Владимир Путин до конца года посетит Индию. Кроме того лидеры двух стран могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа — 1 сентября в Китае.

На встрече со своим индийским коллегой Сергей Шойгу подчеркнул, что власти РФ придают особое значение продолжению диалога по двусторонним и региональным вопросам по линии советов безопасности двух стран. «Регулярные консультации способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый более качественный уровень в нынешней непростой международной обстановке», — заявил он.

6 августа стало известно о решении президента США Дональда Трампа о дополнительных 25-процентных пошлинах на индийские товары (указ вступит в силу через 21 день со дня подписания). Причиной введения тарифов президент США назвал тот факт, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». В МИД Индии решение американского лидера назвали «неоправданным» и «неразумным».

Подробнее об отношениях Индии с США — в материале «Ъ» «Индийский суверенитет проходит испытание Трампом».

Елена Черненко