«Индийский суверенитет проходит испытание Трампом»

Индия назвала необоснованными претензии США из-за закупок российской нефти. Ранее Дональд Трамп пригрозил существенным повышением пошлины для Нью-Дели не только за покупку, но и за перепродажу в третьи страны энергоносителей из РФ. Сейчас ставка для индийских товаров в США составляет 25%. В МИД страны в ответ сообщили, что импортируют такое сырье для снижения цен собственным потребителям. «Примечательно, что те самые государства, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая, их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью»,— говорится в заявлении Нью-Дели. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин отмечает, что Индии предстоит принять непростое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Уже через несколько дней, когда истечет срок объявленного Дональдом Трампом ультиматума Москве, Индия, одна из ключевых мировых держав, может оказаться перед сложнейшим геополитическим выбором. Потому что требования президента США направлены, по сути, даже не против России, а против основных ее торговых партнеров, покупающих у Москвы энергоносители и тем самым подпитывающих ее экономику, — Китая и Индии. И если Пекин уже четко дал понять, что не подчинится требованиям Вашингтона и не откажется от стратегического партнерства с Кремлем, то с Дели ситуация далеко не столь однозначная.

С Китаем все четко, ясно и, в общем-то, предсказуемо. Для Трампа и его команды именно Пекин, а отнюдь не Москва — главный непримиримый, экзистенциальный геополитический противник. Именно на противостоянии Поднебесной сделан акцент в стратегических документах, принятых действующей администрацией. Учитывая это, странно было бы ожидать, что КНР подчинится требованиям Белого дома и нанесет удар в спину РФ, которая сегодня для китайского руководства — едва ли не главный союзник. И эти отношения стратегического партнерства будут особо ценны и востребованы, когда с США дело дойдет до острой конфронтации из-за Тайваня или по какому-нибудь иному поводу. А вот с Индией действует совсем другая логика. У нее как раз с Пекином напряженные отношения, а с его традиционным клиентом — Пакистаном — вообще открытая вражда.

При этом США, особенно в последние годы, воспринимаются почти как союзник: и совместные военные учения с ними проводятся, и американское оружие Дели активно закупает.

Индийский премьер Нарендра Моди стал одним из первых зарубежных гостей, кого Дональд Трамп принял в Вашингтоне после возвращения в Белый дом. Итогом визита стала договоренность увеличить двусторонний товарооборот до $500 млрд в год, более чем в два раза. Казалось бы, в новой мировой системе координат Индия все больше дрейфует в сторону Вашингтона и все дальше отходит от БРИКС, одной из основательниц которого была. А если так, логично ожидать, что Дели пойдет навстречу Трампу и откажется от покупки российской нефти, если уж для хозяина Белого дома это так важно и на кону действительно стоят индийско-американские отношения.

Но есть один важный нюанс: Индия всегда позиционировала себя на международной арене как самодостаточное, суверенное государство, которое не подчиняется диктату кого бы то ни было и требует от партнеров уважительного отношения.

При Нарендре Моди эта тенденция особенно усилилась. Для его имиджа подчиниться ультиматуму Трампа в том виде, в каком он был предъявлен, смерти подобно. Какая-нибудь другая страна, возможно, и могла бы проявить покорность и пойти на попятную, но не Индия. Она ведет себя как региональный гегемон, борется, в частности, с тем же Китаем, за влияние в соседних государствах — в Бангладеш, Непале, Бутане, на Шри-Ланке и Мальдивах, проникает в Африку, на острова Тихого океана, даже в Южную Америку. Но как реализовать свои амбициозные планы, рассчитывать на уважение властей всех этих государств, если сейчас подчиниться грубому окрику из Вашингтона, отказавшись от выгодного сотрудничества с Москвой, которая оставалась надежным партнером Индии с первых лет независимости? А тут еще на чаше весов интересы бизнеса. По самым скромным оценкам, в случае отказа от покупки российских энергоносителей его потери составят от $9 млрд до $11 млрд. И Трамп, естественно, не спешит их возмещать, это не его метод. Его фирменный стиль — грозить астрономическими пошлинами. Но, как показал недавний пример Китая, не испугавшегося тарифной войны с США, такой метод давления проходит не со всеми и не всегда.

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Максим Юсин