Кремль проинформировал ближайших союзников о деталях встречи Путина и Уиткоффа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи в Кремле обсуждали дальнейшие взаимные шаги по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что Москва уже приступила к информированию союзников об итогах мероприятия.

«Вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров,— напомнил Ушаков (цитата по "Интерфаксу"). — Мы также, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей».

По словам господина Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Место пока не определено.

О визите Стива Уиткоффа в Москву — в материале «Ъ» «Миссия неотменима»