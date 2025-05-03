Mercedes въехал в толпу людей на улице Рубинштейна, пострадал гражданин Сирии

Ночью 3 мая петербурженка за рулем Mercedes врезалась в толпу людей на улице Рубинштейна, сообщает 78.ru. В результате происшествия пострадал гражданин Сирии, его доставили в больницу с переломом голени. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

По словам потерпевшего, он был гна тротуаре, когда в него въехала машина. Сириец подчеркнул, что в момент аварии вышел с друзьями из бара, где отдыхал. Что касается автомобилистки, то она отказалась от медицинского освидетельствования. На нее составили административный протокол.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое детей пострадали в результате тяжелой дорожной аварии на трассе под Колтушами. По данным полиции, 31-летний водитель BMW Х5 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chery Tiggo 4 Pro.

Андрей Маркелов