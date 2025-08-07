За пост главы Иркутской области будут бороться представители четырех партий

Избирательная комиссия Иркутской области на заседании 7 августа приняла решение зарегистрировать в качестве кандидатов в губернаторы региона действующего главу Приангарья Игоря Кобзева (выдвинут «Единой Россией»), депутата Госдумы и бывшего губернатора региона Сергея Левченко (выдвинут КПРФ), депутата заксобрания региона Ларису Егорову (выдвинута СРЗП), а также первого замглавы Ушаковского муниципалитета Иркутского района Виктора Галицкова (выдвинут ЛДПР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

В отношении самовыдвиженцев Сергея Гагаркина и Александра Плескача принято решение об утрате ими статуса кандидатов. От них не поступило документов, необходимых для регистрации.

Как сообщалось ранее, 30 июля кандидаты в губернаторы Приангарья, выдвинутые политическими партиями, сдали в избирком на проверку списки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципльных образований в поддержку их выдвижения (так называемый муниципальный фильтр). Игорь Кобзев, Лариса Егорова и Виктор Галицков представили по 250 подписей, а Сергей Левченко — 246. В тот же день Игорь Кобзев сообщил, что «Единая Россия» помогла собрать необходимый муниципальный фильтр кандидатам от других партий, а Сергей Левченко обвинил политических оппонентов в постановке препятствий в процессе сбора подписей.

Голосование на выборах в губернаторы Иркутской области пройдет с 12 по 14 сентября.

Подробнее о борьбе за пост главы Иркутской области «Ъ» писал в материале «Между прошлым и нынешним».

Влад Никифоров, Иркутск