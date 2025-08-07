Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после сообщений о подготовке встречи Путина и Трампа

По состоянию на 12:10 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) вырос на 5,09%, до 2905,42 пунктов. Показатель достиг этого значения впервые с 6 июня.

Индекс РТС вырос на 5,08% до 1141,17 пунктов. Растут в цене акции «Газпрома» — до 135,37 руб. (+4,14%), «Аэрофлота» — до 61,49 руб. (+4,38%), «Лензолото» — 930 руб. (+9,41%).

Рост финансовых показателей может быть реакцией рынка на сообщения помощника президента России Юрия Ушакова о возможной встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры планируют организовать уже на следующей неделе 11-17 августа.