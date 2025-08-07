«Мастерский» рекорд

В Торонто на National Bank Open Presented by Rogers, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, участником решающего матча стал Карен Хачанов. Отыграв в полуфинале матчбол у посеянного под первым номером Александра Зверева из Германии, он победил в трех партиях и впервые с 2018 года достиг решающей стадии на «мастерсах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов на турнире в Торонто

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов на турнире в Торонто

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Для понимания того, какое значение для Карена Хачанова имеет нынешняя победа над Александром Зверевым, достаточно привести лишь один факт. Свой предыдущий финал на турнирах категории Masters 1000 российский теннисист провел в ноябре 2018 года в Париже, когда обыграл серба Новака Джоковича. То есть между тем триумфом и встречей с американцем Беном Шелтоном, последним соперником Хачанова на пути к титулу в Торонто, прошло шесть лет и девять месяцев — огромный по теннисным меркам срок.

Подобного промежутка между двумя решающими матчами на «тысячниках» не было еще ни у одного теннисиста за всю историю этих состязаний, которые проводятся с 1990 года.

Полуфинал против Зверева россиянин назвал «матчем, чрезвычайно трудным как психологически, так и физически». В нем было немало затяжных обменов ударами, по ходу которых двум мощным почти двухметровым соперникам приходилось терпеть, выжидая чужой ошибки или подходящего момента для своего решающего выпада. А в общей сложности встреча продолжалась 2 часа 52 минуты — в два с лишним раза больше, чем пресноватый по сценарию второй полуфинал, в котором американец Бен Шелтон в двух партиях справился со своим соотечественником Тейлором Фрицем.

Один из затяжных розыгрышей, оказавших важное значение на ход борьбы, состоялся в концовке четвертого гейма, когда Хачанов на брейк-пойнте вовремя выстрелил слева по линии и рванувшийся вперед Зверев, не успев обработать мяч, ответил с полулета в сетку.

Чтобы завершить первую партию в девятом гейме, удержав свою подачу, россиянину пришлось как следует потрудиться, но на третьем сетболе он оказался точнее, неотразимо подрезав мяч слета.

Вторая партия почти до конца проходила в абсолютно равной борьбе. В девяти геймах подряд соперники не имели ни одного брейк-пойнта, но при счете 4:5 Хачанов поначалу решил уж слишком аккуратно разыгрывать свою подачу, и Зверев, удачно рискуя, взял ее под ноль. Уступая — 0:40, россиянин пошел в наступление, но было уже поздно, да и удар из центра корта оказался неточным.

Третий сет длился 1 час 18 минут. У Хачанова было два брейк-пойнта, но в первом гейме он сумел перебросить Зверева свечой, а в пятом гейме соперник не побоялся выйти к сетке с подачи и доиграл мяч слета. Критический момент наступил в двенадцатом гейме, когда немецкий теннисист снова у сетки заработал матчбол, а Хачанов не подал с первого мяча, однако Зверев не смог принять его вторую подачу.

Дебют тай-брейка остался за Зверевым, который повел — 3:1. Но пять следующих розыгрышей остались за Хачановым, который действовал точнее и использовал неуверенность соперника, проявившуюся на заключительном отрезке матча. Первый матчбол россиянину реализовать не удалось — мяч после активного удара справа ушел немного за заднюю линию, однако на втором матчболе Звереву не удался прием. В итоге — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Хачанов выиграл активными ударами на 7 очков меньше и сделал 5 эйсов против 13, зато ошибался заметно реже.

В общей же сложности россиянин выиграл 103 очка, всего на одно больше, чем Зверев, который в целом уступал Хачанову на задней линии, особенно в мощи удара справа.

«Чтобы поднять свой уровень, пришлось поработать, глубоко копнуть и полностью выложиться. Рад, что смог победить его после нескольких лет легких поражений»,— отметил Хачанов, который сократил отставание в серии личных встреч со Зверевым до 3:5 и благодаря выходу в финал поднимется в мировом рейтинге с 16-го места минимум на 12-е.

Финал Хачанова против Бена Шелтона должен был начаться в пятницу, 8 августа, в 2:30 по московскому времени. Американец впервые вышел в финал на турнирах Masters 1000 и в единственной предыдущей встрече с россиянином, состоявшейся в этом году в Индиан-Уэллсе, одержал победу в двух партиях.

Евгений Федяков