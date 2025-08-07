Аэропорт Салехарда обслужил более 260 тыс. пассажиров с начала года

В период с января по июль 2025 года аэропорт Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) обслужил 262 528 человек, сообщили в пресс-службе ямальского аэропорта.

Напомним, за первые шесть месяцев этого года четыре аэропорта и четыре посадочных площадки на Ямале в общей сумме обслужили 981 257 пассажиров. Больше всего пассажиров прошло через аэропорт Нового Уренгоя — он обслужил 498 518 человек, за ним следуют аэропорты Салехарда и Ноябрьска.

Ирина Пичурина