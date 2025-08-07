В пробках у Крымского моста скопились почти 3,5 тыс. автомобилей

Почти 3,5 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи, сообщили в оперштабе Республики Крым.

По словам чиновников, со стороны Тамани стоят 2,4 тыс. машин (время ожидания более пяти часов), со сторонеы Кречи — 1050 транспортных средств (время ожидания более трех часов).

Также, по информации пресс-службы компании «Гранд сервис экспресс», на крымском направлении задерживаются в пути 11 поездов.

Ранее власти Севастополя объявляли воздушную тревогу.

Александр Дремлюгин, Симферополь