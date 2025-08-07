На Крымском направлении задерживаются 11 пассажирских поездов
В Крым и из него задерживаются 11 пассажирских поездов
Одиннадцать пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Семь опаздывающих составов направляются на полуостров, четыре — с него. Время задержки — от одного до шести часов.
По данным компании, задерживаются поезда:
- №585 Волгоград — Симферополь с опозданием 4,5 часа
- №92 Москва — Севастополь (4 часа)
- №173 Москва — Евпатория (4,5 часа)
- №163 Москва — Феодосия (5 часов)
- №28 Москва — Симферополь (3,5 часа)
- №179 Санкт-Петербург — Евпатория (3 часа)
- №474 Смоленск — Симферополь (1 час).
- №178 Симферополь — Санкт-Петербург (6 часов)
- №174 Евпатория — Москва (5,5 часа)
- №92 Севастополь — Москва (5 часов)
- №98 Симферополь — Москва (1,5 часа).
Причины задержек перевозчик не уточняет. В компании заверили, что предпринимают все возможные меры для сокращения времени опозданий.