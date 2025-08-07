Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Крымском направлении задерживаются 11 пассажирских поездов

В Крым и из него задерживаются 11 пассажирских поездов

Одиннадцать пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Семь опаздывающих составов направляются на полуостров, четыре — с него. Время задержки — от одного до шести часов.

По данным компании, задерживаются поезда:

  • №585 Волгоград — Симферополь с опозданием 4,5 часа
  • №92 Москва — Севастополь (4 часа)
  • №173 Москва — Евпатория (4,5 часа)
  • №163 Москва — Феодосия (5 часов)
  • №28 Москва — Симферополь (3,5 часа)
  • №179 Санкт-Петербург — Евпатория (3 часа)
  • №474 Смоленск — Симферополь (1 час).
  • №178 Симферополь — Санкт-Петербург (6 часов)
  • №174 Евпатория — Москва (5,5 часа)
  • №92 Севастополь — Москва (5 часов)
  • №98 Симферополь — Москва (1,5 часа).

Причины задержек перевозчик не уточняет. В компании заверили, что предпринимают все возможные меры для сокращения времени опозданий.

Новости компаний Все