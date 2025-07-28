Чиновников избавляют от рутины

Минцифры планирует запуск эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление. Его участниками — на добровольной основе — могут стать федеральные и региональные органы исполнительной власти, а применять большие генеративные модели ИИ планируется для решения типовых задач, в том числе для обработки документов, управления данными и ускорения кадровой работы. Использовать же ИИ для прогнозирования социально-экономических процессов чиновникам будет прямо запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минцифры готовит обширную программу экспериментов с участием государевых людей и цифровых технологий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Минцифры готовит обширную программу экспериментов с участием государевых людей и цифровых технологий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минцифры в инициативном порядке разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по использованию генеративного ИИ (способен создавать текст, изображения и другой контент) в госуправлении. Ожидается, что применение технологии повысит эффективность работы и оптимизирует процессы. Участвовать в проекте, координатором которого предполагается определить Минцифры, на добровольной основе будут федеральные и региональные органы исполнительной власти. В документе не указаны сроки проведения «пилота» — как пояснили “Ъ” в ведомстве, даты будут определены после прохождения всех необходимых процедур — общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и т. п.

ИИ предполагается применять для решения типовых задач в пяти направлениях: при управлении данными — для создания структуры данных и анализа, подтверждения достоверности информации; в обработке документов — для подготовки проектов ответов на типовые обращения, анализа поступивших на рассмотрение проектов правовых актов. Кроме того, ИИ-сервисы могут стать помощниками кадровиков — при первичном анализе резюме и данных кандидатов и при генерации тестовых заданий для подбора и развития сотрудников. Также такие решения возможно применять для управления рисками (выявлять противоречия в документах финансового и нефинансового характера) и в работе с контентом.

При этом к чувствительным темам ИИ не допустят: в рамках эксперимента запрещено использование больших генеративных моделей ИИ для прогнозирования социально-экономических процессов, а также передача и обработка сведений, составляющих гостайну.

Причина в том, что ИИ не может нести ответственность за сбои в подобной работе, а установить конкретного ответственного за них в силу особенностей технологии не всегда возможно.

Сервисы для «пилота» может разрабатывать как само Минцифры на базе федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа Национальной системы управления данными», так и (на добровольной и безвозмездной основе) поставщики, отобранные президиумом правкомиссии по цифровому развитию (его возглавляет вице-премьер—глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, орган будет анализировать соответствие потенциальных поставщиков требованиям по технической оснащенности, безопасности и надежности).

Ранее эксперты Высшей школы госуправления РАНХиГС оценили органы власти (52 ведомства) по уровню индекса зрелости ИИ.

Наиболее готовыми к его внедрению в 2024 году признаны ФНС и Роструд. Исследование показало, что более половины ведомств пока не нашла смысла в ИИ. Впрочем, власти уже активизируют работу ФОИВ по внедрению ИИ в госуправление. «Задача ИИ — не заменить людей, а поддержать их в работе»,— отмечают в аппарате господина Григоренко. Инициатива, связанная с генеративным ИИ, стала логичным продолжением курса правительства на активное внедрение технологии, поясняет собеседник “Ъ”: например, в 2025 году обязательным условием для одобрения IT-бюджетов ведомств было наличие в них приложений искусственного интеллекта — с четким видением, в какие процессы и сроки его внедрять. «Формат эксперимента позволит структурировать этот процесс, снять опасения насчет возможных рисков, анализировать результаты и, что важно, не создавать регуляторных барьеров»,— комментируют в аппарате Дмитрия Григоренко. Кроме того, «пилот» дает возможность протестировать отечественные ИИ-решения в реальных условиях, оценить, какие подходы зарекомендуют себя как наиболее эффективные и безопасные.

Одной из задач эксперимента в документе названо сокращение временных затрат госслужащих на выполнение типовых задач, что актуально в условиях сохраняющегося дефицита кадров. Ранее “Ъ” писал об эксперименте аппарата Белого дома с упрощением и автоматизацией внутреннего документооборота: цифровизация процессов дает возможности для системного поиска оптимальных моделей «самоулучшения».

Венера Петрова