«ВСМПО-Ависма» с 1 сентября повысит зарплату сотрудников на 3,52%

С 1 сентября на производствах корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край) пройдет второй этап индексации заработной платы. Он коснется 20 тыс. сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе компании, первый этап прошел 1 апреля — тогда зарплата увеличилась на 6%. С осени оплата труда возрастет еще на 3,52%. Таким образом, по году сумма индексации сравняется с инфляционными показателями в России за 2024 год — 9,52%.

«В этом году мы не только выполнили свои обязательства по индексации заработной платы, но и подписали новый коллективный договор, сохранив в нем все социальные льготы, а также улучшили условия труда»,— подчеркнул генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов.

Решение о повышении заработной платы сотрудников принимается не первый год. В 2024 году компания увеличила размер оплаты труда на 7,5%, а в 2023 году — на 16%. За последние три года объем инвестиций «ВСМПО-Ависма» в социальные и благотворительные программы возрос на 33%. Только в этом году сумма вложений превышает 2,2 млрд руб. Компания инвестирует в ДМС и оздоровление сотрудников, развивает спорт.

