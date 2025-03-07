«ВСМПО-Ависма» повысит сотрудникам зарплату на 9,52%

Корпорация «ВСМПО-Ависма» проведет ежегодное повышение зарплаты сотрудникам производственных площадок и дочерних организаций в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). Как сообщили в пресс-службе компании, индексация составит 9,52%, что соответствует показателям инфляции в России за 2024 год, и пройдет в два этапа: с 1 апреля оплату труда увеличат на 6%, а с 1 сентября — еще на 3,52%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий корпорации "ВСМПО-Ависма" в цехе механической обработки штамповок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рабочий корпорации "ВСМПО-Ависма" в цехе механической обработки штамповок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В корпорации ожидают, что такое решение повысит кадровую защищенность предприятий. «Ежегодное повышение зарплаты — это обязательство, которое компания всегда строго соблюдает. Мы предлагаем конкурентоспособные условия оплаты труда, что позволяет нам не только удерживать квалифицированных специалистов, но и привлекать новых, — отметил директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Дмитрий Трифонов. — Благополучие сотрудников напрямую влияет на их продуктивность и удовлетворенность работой. Наша цель — создать среду, где каждый специалист чувствует свою ценность и имеет возможность развиваться, что в свою очередь способствует повышению общей производительности и эффективности работы команды».

Напомним, в 2024 году компания индексировала зарплату сотрудникам на 7,5%, а в 2023 году — на 16%. Ранее корпорация заявляла о намерениях инвестировать в социальную сферу 2,2 млрд руб.

Анастасия Реутова