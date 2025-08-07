Фигурантам дела о краже имущества Чубайса дали от 3 до 7 лет колонии

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговоры обвиняемым в краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Бывшему деловому партнеру потерпевшего Илье Сучкову назначили 7 лет общего режима. Остальных фигурантов приговорили к 3 годам и 10 месяцам, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Господина Сучкова признали виновным в особо крупном мошенничестве и краже. Других подсудимых обвинили только в краже. На скамье подсудимых были также член федерального политсовета партии «Парнас» (ликвидирована в 2023 году) Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин.

Дело возбудили в 2016 году по заявлению господина Чубайса. Злоумышленники украли из его усадьбы в подмосковной деревне Переделкино оборудование на общую сумму 70 млн руб. Изначально потерпевший подал иск на такую же сумму, однако позже уменьшил до 65 млн руб., так как часть украденного удалось вернуть.

Гособвинение просило девять лет колонии для Сучкова, пять для Садаева, и по 4,5 года для Полякова и Уляхина. Первые два не признали вину, бывший партнер экс-главы «Роснано» назвал обвинение надуманным. Охранник и директор ЧОП, напротив, признали вину, заявили о раскаянии просили о снисхождении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Об имуществе Чубайса сказали последнее слово».

Никита Черненко