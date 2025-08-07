Правительство повысило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Квота повысится на 300 тыс. тонн — с 1,5 млн до 1,8 млн тонн. Решение принято до 31 декабря 2025 года.

Согласно пресс-релизу правительства, увеличение квоты поможет участникам отрасли реализовать за рубежом дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее €15 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну.

В июне, как выяснил «Ъ», ломозаготовители попросили правительство смягчить ограничения на экспорт этого металлургического сырья. Как считают участники рынка, в условиях сокращения внутреннего спроса зарубежные поставки позволили бы сохранить мощности, рабочие места и увеличить налоговые отчисления. Однако металлурги убеждены, что экспортируемый лом укрепляют позиции их конкурентов на глобальном рынке.

