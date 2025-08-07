Экс-капитан «Тоттенхема» Сон Хён Мин стал игроком «Лос-Анджелеса»

Южнокорейский нападающий Сон Хён Мин подписал контракт с американским клубом «Лос-Анджелес», выступающим в Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один сезон, также предусмотрена возможность пролонгации контракта до конца 2029 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €22 млн.

С 2015 по 2025 год Сон Хён Мин выступал за лондонский «Тоттенхем». В составе команды он провел 454 встречи, записав на свой счет 173 гола и 101 результативную передачу. В прошедшем сезоне футболист стал победителем Лиги Европы — второго по значимости континентального клубного турнира. Для лондонцев этот титул стал первым за 17 лет. Также на счету 33-летнего Сон Хён Мина 51 гол за сборную Южной Кореи.

Таисия Орлова