10 августа исполняется 85 лет актеру, режиссеру и литератору Вениамину Смехову

Вениамин Смехов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ Валентин Смирнитский:

— Дорогой Венечка! Поздравляю тебя с юбилеем! В нашем с тобой возрасте дни рождения уже не такой большой праздник. Но тем не менее это значит, что мы не просто живы и в какой-то мере здоровы, а есть Жизнь и какая-то перспектива. Желаю, чтобы эти дни продлились как можно дольше. Я тебя люблю и обнимаю! Твой Портос.

10 августа исполняется 80 лет заслуженному деятелю искусств РФ, заслуженному художнику РСФСР, сценаристу, актеру и художнику Александру Адабашьяну

Александр Адабашьян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ, режиссер Владимир Бортко:

— Я встречался и работал со многими очень известными людьми (понятно, моя профессия это предполагает) и могу уверенно сказать, что встречи с моим другом, Александром Адабашьяном, оставили одни из самых сильных впечатлений. Он очень и очень талантливый человек! Это было понятно еще тогда, когда я видел его на экране в фильмах Никиты Михалкова и других коллег, но, когда я увидел его в деле, рядом, это меня потрясло еще больше. Вроде артист, который должен был просто сняться в роли Берлиоза, но он тут же бросился устраивать лавку на Патриарших прудах, на которой происходила сцена встречи с Бездомным и потом Воландом, требовательно относясь ко всем деталям во время съемки. Я его очень люблю и желаю долгих лет жизни, всяческих успехов и льщу себя надеждой, что мы еще встретимся, когда нам исполнится 100!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»