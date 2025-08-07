Воронежский «Газ ресурс» отремонтирует дороги в Тамбове за 151 млн рублей

Мэр Тамбова Максим Косенков сообщил о заключении контракта на ремонт ряда улиц в облцентре с неким ООО «Газ ресурс». По его словам, компания согласилась выполнить работы за 150,9 млн руб. при начальной цене в 186,3 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На портале госзакупок имя победителя конкурса пока не указано, однако, по данным Rusprofile, в России зарегистрирована только одна компания с подходящим видом деятельности. Речь идет о воронежском ООО, которое принадлежит Сергею Соколинскому. Областное учреждение «Тамбовавтодор» заключило с этой компанией 13 госконтрактов на 3,2 млрд руб. в сумме. Так, в начале года «Газ ресурс» выиграл подряд на ремонт участка автодороги «Мичуринск — Петровское» в селе Петровское за 83,7 млн руб.

В конкурсе на обновление дорог в Тамбове было зарегистрировано еще два участника, имена которых не раскрываются. Оба оценили свои услуги в 176,9 млн руб.

«Газ ресурсу» предстоит отремонтировать 504 м на улице Носовской и 968,7 м на улице Октябрьской. Работы требуется выполнить в два этапа — до 30 сентября и 10 октября соответственно.

Еще один подряд на обновление дорог в Тамбове выиграло липецкое ООО «Инфинити групп» братьев Егиазарянов. Компания получила контракт за 412,9 млн руб., обжаловав первичные итоги торгов.

Алина Морозова