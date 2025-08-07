Общий призовой фонд US Open в 2025 году составит рекордные $90 млн

Впервые в истории Открытого чемпионата США по теннису (US Open) призовой фонд составит $90 млн. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн, финалисты — по $2,5 млн. Для сравнения, в прошлом году чемпионы US Open получили $3,6 млн, финалисты — $1,8 млн. Общий призовой фонд турнира в 2024-м составил $75 млн.

Также отмечается, что победителям парного и смешанного разрядов выплатят по $1 млн.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проводятся на хардовых кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. В этом году соревнования пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями US Open в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова