МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

МВД РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, занимавшего пост в 2014-2019 годах. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства. По какой статье УК РФ его разыскивают, не уточняется.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СМИ, Борис Дубровский проживает в Европе.

В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба назвала губернатора Дубровского и министерство дорожного хозяйства и транспорта области участниками антиконкурентных соглашений. На следующий день чиновник ушел в отставку по собственному желанию. В октябре того же года в его отношении было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, был заявлен ущерб в размере 20 млрд руб. В феврале 2025 года нескольких челябинских чиновников и предпринимателей обвинили в растрате 3 млрд руб., выделенных на ремонт и содержание дорог. В числе арестованных были министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев и сын экс-губернатора Александр Дубровский. В прошлом месяце Апелляционный суд признал законным прекращение банкротства Бориса Дубровского.