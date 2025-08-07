Минпросвещения выступило против запрета на бесплатное обучение детей мигрантов

Запрет на бесплатное обучение в школах для детей иностранных граждан противоречит Конституции РФ, заявил директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут. Так он прокомментировал планы депутата Ярослава Нилова внести соответствующий проект на рассмотрение в Госдуму.

«У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование,— заявил господин Реут ТАСС. — Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации». Он добавил, что «в части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже». Высшее образование также бесплатно, но на конкурсной основе.

О скором внесении законопроекта в Госдуму Ярослав Нилов сообщил 1 августа. По его словам, документ предполагает, что дети мигрантов должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев.

В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он был отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.

Полина Мотызлевская