В Госдуму внесут проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о скором внесении на рассмотрение проекта о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Нилова, документ предполагает, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов.

В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он был отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.

Полина Мотызлевская