В Госдуму внесут проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о скором внесении на рассмотрение проекта о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам господина Нилова, документ предполагает, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов.
В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он был отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.