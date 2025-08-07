Стоимость золота превысила $3450 за тройскую унцию

Стоимость золота на бирже Comex превысила $3450 за тройскую унцию. Данный ценовой уровень достигнут впервые с 22 июля.

В ходе утренних торгов цена фьючерсов с поставкой в декабре поднялась до $3450,9 за унцию, к 9:43 мск достигала $3456,2.

По данным Всемирного золотого совета, в первом полугодии стоимость золота выросла на 26%. Во втором прогнозируется дальнейший рост на 5%. В прошлом месяце на Comex сентябрьские фьючерсы на серебро достигли 14-летнего максимума.