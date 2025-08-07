Семь подростков пострадали в Туве при опрокидывании автомобиля

В Туве при опрокидывании легкового автомобиля пострадали семь подростков. ДТП произошло 7 августа на 19-м км автодороги Чадан — Ак-Довурак, сообщило главное управление МЧС республики.

По данным ведомства, возраст двоих пострадавших — 16 лет, четверых — 15 лет. Еще одному ребенку исполнилось 10 лет. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в республиканской прокуратуре, шесть подростков госпитализированы в больницу. Надзорное ведомство проводит проверку обстоятельств аварии.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Республике Тыва отмечен значительный рост аварийности на дорогах. По числу ДТП за первое полугодие он составил 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 207 до 298), по числу погибших — 47% (с 32 до 47).

Александра Стрелкова