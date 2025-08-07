Нижегородский фуникулер закроют на техобслуживание 11-12 августа

Фуникулер в нижегородском кремле не будет обслуживать пассажиров 11-12 августа 2025 года. В эти дни планово пройдут работы по техобслуживанию, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 13 августа фуникулер будет работать в штатном режиме — с 10:00 до 21:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 1 июля стоимость проезда на фуникулере выросла на 75%, до 350 руб. Для нижегородцев предусмотрен тариф в размере 250 руб., но только при предъявлении «Карты жителя Нижегородской области». После увеличения стоимости пассажиропоток на фуникулере снизился на 16%, а выручка за месяц выросла почти в полтора раза.

Галина Шамберина