В Калуге временно ограничили работу аэропорта

В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 8:30 мск сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Цель ограничений, согласно сообщению, — обеспечение безопасности полетов.

Ночью аналогичные ограничения вводили в аэропорту Волгограда. Они продлились почти 6 часов.

За прошедшую ночь, согласно сообщению в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО уничтожили и перехватили 82 беспилотника ВСУ. В том числе семь — в Волгоградской области, и один — в Орловской.