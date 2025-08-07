Переход Цоя в Екатеринбурге закрыли на два дня для ремонта

В Екатеринбурге на два дня закрыли пешеходный переход Виктора Цоя в районе Исторического сквера для ремонта, сообщили в администрации города. Работы будет проводить МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».

Переход под проспектом Ленина будет закрыт с 10:00 7 августа до 06:00 9 августа. Там восстановят стены и потолок. Жителей города на время проведения работ просят переходить дорогу по светофорам.

Напомним, обновленный переход Виктора Цоя на Плотинке был открыт в 2023 году к 300-летию Екатеринбурга. В работе «Эта музыка будет вечной» художники фестиваля «Стенограффия» сохранили образ Виктора Цоя и наполнили пространство отсылками к группам Свердловского рок-клуба — Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации», «Чайф» и другим.

Ирина Пичурина