ФСБ сняла на видео подростков при попытке испачкать ядом машину военнослужащего

ФСБ показала видео задержания в Новосибирской области двух несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке убийства военнослужащего Минобороны РФ. На кадрах видно, как один из подростков, предположительно, наносит на дверную ручку машины военного отравляющее химическое вещество.

Также ФСБ распространила видео допроса задержанных, их лица скрыты. Один из молодых людей перед камерой заявил, что они готовили убийство участника военной операции на Украине. По его словам, предполагалось, что на дверную ручку машины военнослужащего они нанесут некий «яд». Осуществить убийство им предложил «человек в интернете», который представился Тимуром, добавил задержанный.

О задержании подростков стало известно сегодня утром. Их деятельность координировалась с территории Украины, заявили в ФСБ. По ее данным, молодым людям выдали три емкости с химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность с летальным исходом. СКР возбудил дело по о покушении на убийство.