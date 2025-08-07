Под Новосибирском задержали подростков за подготовку убийства военнослужащего

В Новосибирской области задержаны двое подростков, сообщила ФСБ. По ее версии, молодые люди планировали убийство военнослужащего Минобороны РФ с помощью химических веществ. Утверждается, что задержанные действовали по заданию спецслужб Украины.

По данным ФСБ, подростки «получили заказ на убийство» на одном из интернет-ресурсов по поиску быстрого заработка. Их деятельность координировалась с территории Украины через Telegram. ФСБ утверждает, что подросткам выдали три емкости с химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможную смерть. Эти вещества они нанесли на ручку двери водителя, а также на боковое зеркало заднего вида личного автомобиля офицера.

В Следственном комитете РФ уточнили, что военнослужащий не пострадал. Задержанным предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой). В отношении несовершеннолетних назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы. Возраст фигурантов и какая-либо информация о них не приводится.