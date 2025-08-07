В бывших пригородных автобусах Челябинска установили городские тарифы

В Челябинске автобусы №136к и №158к, следующие в поселок Западный, перешли на городские тарифы. Новые цены на проезд в общественном транспорте действуют с 7 августа, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта

Теперь в указанных автобусах стоимость проезда по транспортной карте составляет 34 руб., по банковской — 37 руб., за наличные — 43 руб.

Автобусы №136к и №158к начинают движение от загородного квартала «Белый хутор» и одинаково следуют до поселка Шершни, где первый маршрут едет уже через Центральный район Челябинска до Центрального автовокзала, а второй — в сторону Тополиной аллеи до конечной остановки Чичерина.

До присоединения Западного к Челябинску в автобусах действовали междугородние тарифы. Стоимость проезда между населенными пунктами по транспортной и банковской картах составляла 43 руб., за наличные — 48 руб.

В миндортрансе Челябинской области отметили, что городские тарифы также будут действовать в автобусах, следовавших из муниципального центра в поселок Пригородный. По данным «2ГИС», напрямую в поселок общественный транспорт не идет. Есть пригородный автобус №128, который начинает движение от автовокзала Копейска, следует по Копейскому шоссе до Центрального района Челябинска, после чего направляется в 19-й микрорайон и микрорайон Парковый-2. Недалеко от них и располагается поселок Пригородный. Конечными остановками автобуса являются улицы Петра Сумина и Петра Столыпина. До них из Челябинска также можно добраться с пересадками.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле текущего года поселки Западный и Пригородный включили в состав Челябинска. Их передали под управление Центрального района.