Южная Корея надеется избежать 100-процентых пошлин Трампа на полупроводники

Южнокорейские власти предполагают, что производимая в стране на экспорт полупроводниковая продукция не будет облагаться в США пошлиной в 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиоинтервью представителя правительства Республики Корея на торговых переговорах Ё Хан Гу.

«Когда мы заключили сделку, мы договорились (с США.— «Ъ»), что (Южная Корея.— «Ъ») будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в сфере полупроводников и биотехнологий. Если самая низкая ставка будет 15%, то и наши товары будут облагаться пошлиной в размере 15%», — сказал Ё Хан Гу в интервью радиостанции SBS.

В конце июля стороны договорились о том, что США будут облагать южнокорейские товары пошлиной в размере 15%, а Корея обещала инвестировать в американскую экономику около $350 млрд. Помимо этого, южнокорейские компании закупят в США энергоресурсы на $100 млрд.

Как сообщал «Ъ», президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 100% на ввоз в страну микросхем и полупроводников. Полупроводники составляют более 20% объема экспорта Южной Кореи в США — это вторая по доходности позиция после автомобилей.