В Адыгее начали снимать портреты судьи Трахова после иска Генпрокуратуры

Портрет бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, больше 20 лет руководившего судебной системой республики, к которому предъявила антикоррупционный иск Генпрокуратура, исчез со стенда «Ветераны» в здании суда в Майкопе.

Фото: Коммерсантъ Портрет бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова сняли со стенда в здании суда в Майкопе

Между тем процесс об обращении имущества экс-судьи и его родственников, а это сотни объектов недвижимости, оцениваемые как минимум в 2 млрд руб., в пользу РФ не прошел даже стадию предварительного слушания.

О том, что у семьи экс-главы Верховного суда Адыгеи прокуроры нашли коррупционные активы, «Ъ» писал в материале «Из-под мантии достали миллиарды».

Сергей Мельников