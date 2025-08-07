В Адыгее начали снимать портреты судьи Трахова после иска Генпрокуратуры
Портрет бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, больше 20 лет руководившего судебной системой республики, к которому предъявила антикоррупционный иск Генпрокуратура, исчез со стенда «Ветераны» в здании суда в Майкопе.
Портрет бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова сняли со стенда в здании суда в Майкопе
Между тем процесс об обращении имущества экс-судьи и его родственников, а это сотни объектов недвижимости, оцениваемые как минимум в 2 млрд руб., в пользу РФ не прошел даже стадию предварительного слушания.
