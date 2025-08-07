Власти Камчатки опровергли повреждение атомной подлодки при землетрясении

Власти Камчатки прокомментировали распространяемую в Telegram-каналах информацию о повреждении одной из атомных подлодок в результате землетрясения. Утверждалось, что в отсеке ядерного реактора образовалась трещина, и радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. Тихоокеанский флот и правительство Камчатского края это опровергли, сообщил камчатский Центр управления регионом.

Центр назвал информацию о ЧП недостоверной. Там отметили, что публикации в Telegram о предполагаемом повреждении подлодки сопровождаются фотографиями «документа Минобороны». В нем есть ошибки, в частности, отсутствует номер, отчество адресата, есть опечатки и разговорные слова. Также распространяется фотография руки со счетчиком Гейгера на фоне ржавых подводных лодок. Ее в центе назвали «банальным фотошопом». «Данное фото можно найти в интернете... Изображения абсолютно разного качества, что очень хорошо видно на мониторе компьютера»,— сказано в пресс-релизе.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. Во многих зданиях появились трещины, были повреждены детские сады и торговые центры. При этом массовых жертв удалось избежать

