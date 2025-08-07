Семь вагонов с грузом в Екатеринбурге сошли с рельсов

В Екатеринбурге семь грузовых вагонов в составе маневрового поезда сошли с рельсов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Организована проверка, на место выезжал заместитель Свердловского транспортного прокурора.

Инцидент произошел вечером 6 августа на стрелочном переводе станции СвЖД Екатеринбург-Сортировочный. Вагоны были загружены стальным прокатом, в результате произошедшего они не опрокинулись. Пострадавших из-за схода вагона нет, движение по участку пути не приостанавливалось. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в прошлом году на станции в Алапаевске (Свердловская область) на седьмом пути с рельсов сошли три вагона с коксовой мелочью. По результатам проверки установлено, что работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не были приняты меры по устранению негодных шпал на приемоотправочном пути.

Ирина Пичурина