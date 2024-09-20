УТП: в августе в Алапаевске три вагона сошли с рельсов из-за дефекта шпал

Уральская транспортная прокуратура (УТП) в Егоршинском транспортном районе сообщила, что 1 августа на станции СвЖД Алапаевск (Свердловская область) на седьмом пути с рельсов сошли три вагона, груженых коксовой мелочью. Ведомство провело проверку безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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«По результатам проверки установлено, что работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не приняты меры по устранению негодных шпал на приемоотправочном пути»,— говорится в сообщении.

В отношении начальника станции и ее работников возбудили административные дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правонарушение наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тыс. руб.

В июле этого года сообщалось, что с рельсов сошел близи железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный СвЖД сошел двухсекционный локомотив. Центральный МСУТ СКР организовал проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Анна Капустина