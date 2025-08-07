В Ярославле выпустят транспортные карты с изображением Волковского театра

В Ярославле с 11 августа начнут продавать транспортные карты с изображением Волковского театра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

Выпуск тематической карты приурочен к началу нового театрального сезона Волковского театра, который в 2025 году отмечает 275-летие.

Стоимость карты составит 90 руб. Общий тираж — 3 тыс. экземпляров. Купить карты можно будет в пунктах продажи на автовокзале и жд-вокзале «Ярославль-Главный», а также в павильонах «Универсальная касса».

Алла Чижова