Сегодня исполняется 53 года помощнику президента и секретарю Госсовета РФ Алексею Дюмину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алесей Дюмин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как человека чести, который посвятил свою жизнь служению Родине. Будучи губернатором Тульской области, Вы успешно создали современную инфраструктуру для развития экономики и социально-культурной сферы. Сегодня я рад снова трудиться вместе с Вами над решением общих задач. Уверен, что Ваш по-настоящему спортивный характер и нацеленность на результат помогут в реализации тех планов, которые стоят сегодня перед всеми спортивными федерациями,— в частности, создание дальнейших условий для развития детско-юношеского спорта и формирование культуры здорового образа жизни. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии для больших свершений на благо нашей страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»