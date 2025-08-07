Магнитогорский миллиардер отказался от идеи купить первый альбом Гуфа

Магнитогорский миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков передумал покупать первый альбом рэпера Гуфа «Город дорог» за 95 млн руб., чтобы его удалить. Об этом он сообщил в прямом эфире шоу «Центральный канал» в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас-то я понял, что это была спонтанная идея. Я так решил распрощаться со своей прошлой стороной жизни, которая мне не очень приятна. И когда я сказал Антону Пронину, что собираюсь удалить этот альбом, он сказал: "Нет". И по бизнесу вообще так не делается — он начал мне морали читать. Но если я куплю альбом, я могу его удалить. Это по бизнесу, а с точки зрения понятий… Пронин уже 20 лет зарабатывает на этом альбоме приличные деньги. Давно мог уже заработать и подарить Гуфу. Я ему так и сказал. Теперь эти деньги я направлю в поддержку одаренных детей в физтехшколу "Пансион"», — прокомментировал ситуацию Игорь Рыбаков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о покупке альбома миллиардером стало известно в конце июля. Через несколько дней Игорь Рыбаков заявил, что планирует удалить «Город дорог» со всех площадок в интернете, поскольку альбом романтизирует маргинальный образ жизни. Но музыкальный продюсер Антон Пронин, владеющий правами на песни, не согласился с таким решением. Он заявил, что может отменить сделку и продать права на «Город Дорог» другому желающему.

Виталина Ярховска