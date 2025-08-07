Жара отступила: циклон принес в Петербург 7 августа кратковременные дожди

Петербург 7 августа ощутит влияние тыловой, холодной части циклона с центром над западом акватории Баренцева моря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В такой ситуации при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, дневной температурный фон изменится мало и останется близким к климатической норме.

Столбики термометров покажут 21-23 градуса. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары в Петербурге действовал до 30 июля. Из-за высокой температуры в петербургском метро раздавали воду.

Андрей Маркелов