Роскомнадзор не стал раскрывать дату создания «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор (РКН) не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76. Она более известна как «Жужжалка» или «радио Судного дня».

В РКН заявили «РИА Новости», что могут предоставить упомянутые данные только госорганам «в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством».

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов. Деятельность станции связывают с российскими военными и разведывательными структурами. В июне РКН заявил, что «информация о пользователе радиочастотным спектром не является общедоступной». Эксперты считают, что на частоте «радио Судного дня» может вещать любое физическое лицо.