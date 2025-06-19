РКН впервые прокомментировал работу «радио Судного дня»

Роскомнадзор (РКН) впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76. Она более известна как «Жужжалка» или «радио Судного дня».

Пресс-служба РКН заявила RT, что «информация о пользователе радиочастотным спектром», в частности его радиочастоты и каналы, адреса используемых радиоэлектронных средств и их типы, «не является общедоступной».

Радиодиапазон, в который входит частота УВБ-76, предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». Опрошенные RT специалисты сказали, что в теории на частоте «радио Судного дня» может вещать любое физическое лицо.

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов. Деятельность станции связывают с российскими военными и разведывательными структурами. 12 июня, за несколько часов до начала первой серии массированных ракетных ударов Израиля по Ирану, радиостанция передала сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». 16 июня «Жужжалка» передала четыре сообщения за сутки. В конце мая на сообщения «радиостанции Судного дня» в своем посте ссылался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.