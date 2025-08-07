ФСБ: подростки испачкали машину военнослужащего ядом по заданию Украины

Центр общественных связей ФСБ заявил, что спецслужбе совместно с СКР удалось предотвратить планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего «с применением токсичных химических веществ». По подозрению в подготовке преступления в Новосибирской области задержаны двое несовершеннолетних.

В заявлении ФСБ приводятся детали предполагаемой попытки покушения: украинские спецслужбы передали подросткам «три емкости с опасными химическими веществами». которые могут вызывать «острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход». Они нанесли вещество на личный автомобиль военнослужащего — на ручку двери и боковые зеркала, заявили в следствии.

Несовершеннолетние «получили заказ на совершение преступления... на одном из Интернет-ресурсов по поиску так называемого быстрого заработка», далее их действия координировались «с территории Украины посредством мессенджера Telegram».Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В ЦОС напомнили, что ранее ФСБ задерживала «агентуру СБУ и ГУР Минобороны Украины». Задержанные, по версии следствия, пытались убить сотрудников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с помощью химвеществ, размещенных в воздуховоды личных автомобилей. В спецслужбе также ранее сообщали о попытке отравления военнослужащих в Армавире на праздновании юбилея военных летчиков ПВО.