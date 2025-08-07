Состояние осужденного за госизмену новосибирского ученого ухудшилось

Ученый из Новосибирска Анатолий Маслов, сужденный на 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), помещен в лечебно-исправительное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Маслов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Анатолий Маслов

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«Состояние здоровья ухудшилось, чувствует себя плохо»,— сообщила адвокат физика Ольга Динзе (цитата по ТАСС). По ее словам, ранее Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО. Он находится под стражей с июня 2022 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор 79-летнему главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Анатолию Маслову был вынесен в мае 2024 года в Санкт-Петербурге. Разбирательство было закрытым в связи с наличием грифа «совершенно секретно» на материалах дела. Ученый заявлял о своей невиновности. В июне прошлого года суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор осужденному.

Александра Стрелкова