Детский лагерь «Черемушки» временно закрыли после вспышки кишечной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области временно приостановило деятельность ЗАО «Молодежный оздоровительно-культурный комплекс "Черемушки"» в Красноармейском районе из-за вспышки неустановленной вирусной кишечной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

О заболевании одного из детей стало известно в день заезда. В следующие два дня за медицинской помощью с жалобами на тошноту и боли в животе обратился еще 21 несовершеннолетний. На 4 августа больше случаев инфекции не выявили. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима, работников пищеблока отстранили от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Кроме того, территорию лагеря дезинфицировали. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту заболевания детьми кишечной инфекцией в «Черемушках».

Виталина Ярховска